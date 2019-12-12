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Bahar Şahin'in idolü Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğunu dile getiren Bahar Şahin, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 11:05..
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DDD

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul’da sivri dilli, dik başlı ‘Ceren’i canlandırıyor.

İlk kez böylesine gözü kara bir karakteri oynadığını söyleyen Bahar Şahin, idolünü açıkladı.

"HEM GÜZEL HEM DE YETENEKLİ"

Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğunu söyleyen Şahin, "Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum” diye konuştu.

Bahar Şahin’in Zalim İstanbul’da bebeğini kaybettiği bu sahne sosyal medyada çok konuşuldu. “Oynarken acı çekip ağladım. Yönetmen sakinleştirdi” dedi.

Bahar Şahin'in idolü Serenay Sarıkaya

Bahar Şahin'in idolü Serenay Sarıkaya

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