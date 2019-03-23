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Baharda Konya'da kayak keyfi

Konya’nın Derebucak ilçesinde gençler, karın tadını çıkardı.

İHA | 23.03.2019 - 12:52..
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Dağlarda hem piknik yapan hem de kayak yapmanın tadını çıkaran aileler, yüksek rakımlı noktaları adeta kayak merkezine çeviriyor. Gençlerin yanı sıra yetişkinler de çocuklarıyla birlikte kayarken renkli görüntüler oluşturuyor.

Baharda Konya'da kayak keyfi

ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA KAYDILAR

Eğimli yerlerde şambrel üzerinde ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla kayan gençler, zaman zaman iniş noktalarında devrilen şambrellerden taklalar atıp beyaz örtü üzerine düşerken, görenlerin yüreklerini ağzına getiriyor.

Konya’dan ilçeye geldiğini ve kendisinin de Derubucaklı olduğunu belirten Yücel Almaz, gençlerle birlikte adeta kayak merkezine dönüştürdükleri dağlık alanlarda kayak keyfi yaşadıklarını söyledi. Almaz, “Burada gençlerimiz, aileleri kayarak ve kartopu oynayarak mart ayında bu güzellikleri yaşıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Baharda Konya'da kayak keyfi

"GÜZEL BİR ATMOSFER VAR"

Konya’dan kayak yapmak için Derebucak'a gelen Murat Çağlar ise bölgeye ulaşımın kolaylaştırılmasını isteyerek, “Burada güzel bir atmosfer var. Bu mevsimde yoğun bir kar var burada. Buranın tanıtımının yapılarak güzel bir tesis kurulması halinde insanlar buraya daha fazla gelir ve vakit geçirebilir diye düşünüyorum. Burası insanların daha çok gelebileceği, vaktini geçirebileceği bir alan haline dönüştürülebilir.” diye konuştu.

Baharda Konya'da kayak keyfi

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