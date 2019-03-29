taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.579
Euro
6.28255
Altın
1293.035
Borsa
93784.18
Gram Altın
232.664

Baharda yağan kar Kapadokya'nın görüntüsünü değiştirdi

Kapadokya'da etkili olan ve peribacalarını beyaza bürüyen kar, erik ve kayısı ağaçlarının çiçekleri ile bölgeye farklı güzellik kattı

AA | 29.03.2019 - 22:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Kapadokya'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

BİR TARAF BAHAR BİR TARAF KIŞ

Bölgede etkili olan kar yağışı, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Kar, erik ve kayısı ağaçlarının çiçekleri ile bölgeye farklı güzellik kattı.

Uçhisar, Göreme ve Paşabağı mevkisini ziyaret eden bazı turistler, karlı manzarada hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da kar topu oynadı.

Baharda yağan kar Kapadokya'nın görüntüsünü değiştirdi

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Kar ve baharın bütünleştiği bölgede gezinti yapan İsveçli turist Sabina Hennerstedt, iki gündür Kapadokya'da olduğunu, yağışın ardından karla kaplanan çiçeklerin ve bölgenin çok güzel bir görüntü oluşturduğunu belirtti. Hennerstedt, "Dün geldiğimde güneş vardı, ağaçlar çiçek açmıştı. Bugün ise kar var. Kapadokya, çok özel bir yer. Dünyada başka bir benzerinin olmadığını biliyorum. Bu muhteşem güzelliği herkesin görmesi gerektiğine inanıyorum ve tavsiye ediyorum" dedi.

Baharda yağan kar Kapadokya'nın görüntüsünü değiştirdi

BAHARDA KAR YAĞIŞI

İkamet ettiği Avusturya'dan arkadaşıyla geldiğini belirten Berk Çaycı ise ilk kez ziyaret ettiği bölgede ilkbaharda kar yağışı ile karşılaşmanın sürpriz olduğunu kaydetti.

Çaycı, "Kapadokya'ya ilk defa geldim. Tura katılarak bütün bölgeyi gezeceğiz. Dün güneşli bir havada fotoğraflar çektik, bugün uyandığımızda ise her tarafta kar vardı. Kapadokya'da kar yağdığını biliyordum ama mart ayının son günlerinde beklemiyordum. Çok güzel bir manzara oluştu" şeklinde konuştu.

Baharda yağan kar Kapadokya'nın görüntüsünü değiştirdi

YÜKSELERDE KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTI

Gün boyu etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle sıcaklık hissedilir derecede düştü. Yüksek kesimlerde kalınlığı 5 santimetreye ulaşan karın ardından hafta başına kadar zirai don olayı beklendiği, kar yağışının pazar günü yeniden etkisini göstereceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili genci aşağılayan İP'li kendini savundu

AK Partili genci aşağılayan İP'li kendini savundu

889
Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

640
CHP'li Cahit İnceoğlu hayatını kaybetti

CHP'li Cahit İnceoğlu hayatını kaybetti

959
Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı

Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı

320
AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın

AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın

779
Bayburtlu Yusuf konuştu: Bize böyle öğrettiler

Bayburtlu Yusuf konuştu: Bize böyle öğrettiler

296
Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir