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Baharın gelişiyle Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

Baharın gelişiyle tekrar tarla, bağ ve bahçe işlerine yönelen Karadenizli kadınlar, tarlalarda ektikleri organik ürünleri tüketiyor.

DHA |
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Baharın gelişiyle Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için bağ ve bahçe işlerinde çalışıyor.

Evlerinin geçimine yardımcı olmak için her alanda kendilerini gösteren kadınlar, zorlu doğa koşullarına rağmen arazide çalışmaya devam ediyor.

BAHAR GELDİ, KADINLAR TARLALARA ÇIKTI

Baharın gelmesiyle beraber Karadenizli kadınlar yeniden tarlalara çıktı. İmece usulü çalışan kadınlar, bel demiri ile toprağı kazıyor.

Koronavirüs salgınına rağmen boş durmayıp, bağ ve bahçe işleriyle uğraşan kadınlar, hayvancılıkla da ilgileniyor.

"TEDBİRLERE UYMALI, ÇALIŞMAYI DA İHMAL ETMEMELİYİZ"

Tarlada çalışan Cevriye Arslan, "Biz Karadeniz kadını, yaz- kış böyle duramayız yerimizde. Çalışkanlık ruhumuzda var. Karadeniz kadınıyız; öyle evde durmayla olmuyor. Bağ var bahçe var. Buralarda üretmek zorundayız. Allah bizi korusun. İnşallah bu salgın biter. Tedbirlere uymalıyız. Çalışmayı da ihmal etmemeliyiz" dedi.

Baharın gelişiyle Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

"YAŞAMAK İÇİN ÜRETMEK ZORUNDAYIZ"

Bahçesinde çalışmalarının ardından ahıra girip, büyükbaşlarını besleyen Nurşen Topal da "Salgın var ama gerekli tedbirleri alıyor, dezenfekte olmaya özen gösteriyoruz. Ama bir yandan da yaşamak için çalışmak, üretmek zorundayız. Karadeniz kadını, çalışkandır. Ben mesela çalışmadan asla yerimde duramam. Sadece evde kalmakla olmaz, tüm tedbirlere uymalıyız." dedi.

Baharın gelişiyle Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

"KORONAVİRÜSTEN KORKMUYORUZ"

Bahçede çalışan Serhat Özoğlu (68) ise "Koronavirüsten korkmuyoruz. Burada yerimiz kendimize ait. Sokağa çıkma yasağı var ama bura sokak değil bağ, bahçedeyiz; hala üretiyoruz. Çünkü üretmeye devam etmeliyiz. Normalde ameliyatlıyım ama yine dayanamayıp, burada yardım ediyorum. Ağırlıkla evdeyiz." dedi.

Baharın gelişiyle Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

Baharın gelişiyle Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

Baharın gelişiyle Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

Baharın gelişiyle Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

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