Bahçede üzüm toplayan kadın, yılan ısırığıyla can verdi

Rusya'da bir helikopter, elektrik hattına takılıp nehre düşerken, amatör kameralar o anları saniye saniye görüntüledi.

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İzmir'de roketatar paniği oluştu

Roketatar sanılıp ihbar edilen cisim, Amerikan Donanması'na ait olduğu ve gece aydınlatma ile yer belirlemede kullanılan askeri gereç olduğu anlaşıldı.