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Bahçede üzüm toplayan kadın, yılan ısırığıyla can verdi

Siirt'te bahçesinde üzüm topladığı sırada yılanın ısırdığını Kadriye Turhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 31.08.2019 - 22:48..
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Yerlibahçe Köyünde Kadriye Turhan(39), bahçesindeki üzümleri topladığı sırada yılan tarafından ısırıldı. Acı içinde kıvranan kadının yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yılanın ısırmasıyla zehirlenen Turhan, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Turhan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Turhan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bahçede üzüm toplayan kadın, yılan ısırığıyla can verdi

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