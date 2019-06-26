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Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

Meral Akşener, beka beka diyenlerin takaya binerek İmralı'ya gittiğini söylemişti.

AA & Ensonhaber | 26.06.2019 - 11:44..
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Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Gündemi değerlendiren MHP Lideri, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de cevap verdi.

Bahçeli, oldukça sinirli bir konuşma yaptı ve sözlerinin ardından uzun süre alkışlandı.

Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi VİDEO

"MHP'NİN İKİ CİHAN HASMIDIR"

Devlet Bahçeli, "Beka beka diyerek takaya binip İmralı'ya gittiğimizi söyleyenler, MHP'nin iki cihan hasmıdır. Hatıralarında ihanet eden, dava arkadaşlarımıza kara çalan siyaset madrabazlarıdır. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Kötüye kötü demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

"BEKA BEKA DEDİLER..."

Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. Beka beka dediler takaya binip İmralı’ya gittiler." ifadelerini kullandı.

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