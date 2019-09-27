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Bahçeli: Felaket tellallarına kulaklarınızı tıkayın

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem sonrası bir açıklama yaparak, yalan haber yayanlara karşı vatandaşları uyardı.

İHA | 27.09.2019 - 12:31..
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İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN MESAJ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili bir mesaj yayınladı.

Bahçeli: Felaket tellallarına kulaklarınızı tıkayın

"FELAKET TELLALLARINA KULAKLARINIZI TIKAYIN"

Bahçeli, Twitter üzerinden, “Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem maalesef kaygıları tırmandırmış, korkuları tetiklemiştir. 17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar tesiri en çok hissedilip tedirgin bekleyişleri kamçılayan sarsıntı dün itibarıyla yaşanmıştır. Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul'umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması, beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Coğrafyayı vatan yapan tarihi süreçlerin başında felaket karşısında gösterilen fedakarlık, doğal ve beşeri afetlere karşı sergilenen muhkem ve mutlak direnç gelmektedir. Melanet ve musibetlerin her seviyede engellenmesi milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığına bağlıdır. Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek cuma gününde, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür, her sorunun üstesinden gelinecektir. Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır. Cenab-ı Allah’tan niyazım; her insanımızı, her vatandaşımızı, ülkemizi ve milletimizi afetlerden, belalardan, kazalardan, cefalardan, ezalardan koruması ve kollamasıdır. Aziz milletime ve Türk-İslam alemine hayırlı cumalar diliyor, bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

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