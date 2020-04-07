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Bahçeli: Felaketten güçlenerek çıkacağız

MHP Lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Bu belayı savuşturacağız" dedi.

AA & Ensonhaber |
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Bahçeli: Felaketten güçlenerek çıkacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri değerlendirdi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgına yönelik sağlam ve seri tedbirler alındığını belirterek, "Bu belayı savuşturacağız, felaketten güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"MEVZUBAHİS, İNSAN BEKASIDIR"

Koronavirüs salgınından sonra dünyanın asla eski dünya olmayağını dile getiren Bahçeli, "Koronavirüs’ten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır." dedi.

Bahçeli: Felaketten güçlenerek çıkacağız

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bir yanda koronavirüs hastalığıyla mücadele ederken, diğer yanda manevi muhasebeye elbette mecburuz, hatta muhtacız. Husumetlerin körelmesi, hiziplerin küllenmesi, ihtilafların örtülmesi, ihanetlerin söndürülmesi, insanlık onurunun yükseltilmesi hepimizin müşterek görevidir.

BİRLİK VE İNANÇ VURGUSU

Akılla duygu arasındaki bağların, dayanışma ve yardımlaşmayla ilgili bağlayıcı ve bütünleştirici ağların sosyal muvazenemizi, milli mukavemetimizi takviye, hatta taltif edeceğine inanıyorum. Bugünkü ağır ortamda yegâne gücümüz birliğimiz ve inançlarımızdır.

İnsanlık tarihinin oldukça nazik bu döneminde sadece kendi kaderimizi, kendi istikbalimizi değil, tüm insanlığın kader yolculuğunu, gelecekteki mevki ve mertebesini düşünmek, dert etmek durumundayız. Çünkü çatışıp cepheleştiğimiz trajedinin hedefi insan olan herkestir.

"HER GÜÇLÜĞÜN ARKASI KOLAYLIKTIR"

Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim. Bu gece manevi beratımız için ellerimizi semaya açalım. Bilelim ki, her gecenin sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır.

"KUTUP YILDIZI GİBİ YÜKSELELİM"

Dağınık duyguları ayrı ayrı bulanık kutuplaşmalara bağlamak yerine, dev gibi doğrulup kutup yıldızı gibi yükselelim; ayrıca gelecek haklarımıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla varlığımıza ve var oluş gerçeğimize destek verip, daha mühimi cansiperane muhafaza edelim.

Hayatın içinden çıkardığımız doğrularla, doğrunun içinden çıkardığımız hayatları eklemleyip kaynaştırarak karamsarlığı kovalım, umutları diri ve taze tutalım.Zaman öncelikleri değiştirir,bugünler geçecektir.Dünyanın yeni şartlarına her anlamda hazırlıklı olmak başlıca gerekliliktir.

Allah’tan niyazım koronavirüs musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam âlemini ve bütün insanlığı korumasıdır. Barış açlığı, huzur açığı, güvenlik sorunu çeken dünyanın koronavirüs karanlığından süratle çıkıp feraha ve selamete ulaşması gönülden dileğimdir.

"TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİ MUAZZAM"

Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız.

"BAŞARACAĞIZ" VURGUSU

Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes hatırda tutalım. Allah’ın izniyle kurtuluş yakındır, mukadderatımızın mukaddesatımızla yaşaması ilahi takdirdir. Bu vesileyle değerli vatandaşlarımızın ve bütün Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum.

Koronavirüs hastalığından sebep hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet,halen tedavi altında olanlara da şifalar diliyorum.Her biri kahramanca ve özveriyle duruş gösteren bütün sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve esenlikler temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Unutulmasın ki, Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa vermiştir."

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