Bahçeli: Kılıçdaroğlu için çember daralıyor

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sistem tartışmalarını uzlaşmayla bağladığını; seçim süreçlerini huzurla tamamladığını, esas gündem başlıklarını sırasıyla çözmek için harekete geçtiğini ifade etti.

Bahçeli, MHP'nin, bu süreçte Cumhur İttifakı’nın varlığını müdafaa ve hükümeti desteklemek için milli ve demokrasi mücadelesini inanmışlıkla sürdüreceğini bildirdi.

"DARBECİ HERKES CEZASINI ÇEKMELİDİR"

"Geçen hafta, 235 sanıklı Ümraniye Davası’nda tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini" anımsatan Bahçeli, "Darbe hazırlığı yapan, darbeye niyetlenen, demokrasiye kast etmek için el ovuşturan kim varsa haklarında her türlü cezai takibatın yapılması elbette mecburidir." diye konuştu.

Kozmik odaya girmek için uydurulmuş sözde suikast iddialarından Balyoz Davası'na kadar pek çok hukuki sürecin yıllar yılı devam ettiğini, Türkiye'nin özel yetkili mahkemelerin tasallutu altına sokulduğunu belirten Bahçeli, "FETÖ'cülerin yargı ve hukuk alanındaki ihanetleri hazin mağduriyetlere ve haksız mahkumiyetlere neden olmuştur. " ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR BÜROKRATIN AYRICALIĞI YOK"

Özellikle Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasıyla başlayan tartışmaların tehlikeli bir seviyeye ulaştığını, kriz sever ve kaos bekçilerinin gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında, siyaset alanında ortaya çıktıklarını vurgulayan Bahçeli, "Merkez Bankası Başkanı hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider, devletteki işleyiş budur, böyle de olmalıdır. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı’nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir." dedi.

Bahçeli, bir dönem "Kemal Derviş’in emir eri gibi çalışan" CHP’li malum ismin "Merkez Bankasındaki görev değişiminin bedeli ağır olacak" demesinin, kendisi ve bürokratik mazisi gibi "kara mizah" olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Merkez Bankasının bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından olayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir. Fiyat istikrarı konusunda sorunlar varsa, enflasyonla mücadele tekliyorsa, Banka kendisini gözden geçirmek, politika enstrümanlarını ve ekonomik müdahale araçlarını sorgulamak durumundadır. CHP’nin ganimet avına çıkması art niyetliliktir.

CHP’li sözcüler dedikodu yapmak yerine şu sıralar moda haline gelen, cevabı da oldukça zor olan 'Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?' sorusunun cevabını aramaya koyulmalıdırlar. Şıklar arasında bulunan 'oğlak, sıpa, kuzu, buzağı' seçeneklerinden birisini tercih edebilecekler, arzu ediyorlarsa telefon jokeri veya çift cevap haklarını da kullanabileceklerdir. Bize göre daha yararlı bir iş yapmış olacaklar, böylece zamanları da boşa geçmemiş sayılacaktır."

"NİĞDE YOLU GÖRÜNDÜ"

Bahçeli, milli kararlılık ve iş birliği sayesinde Türkiye’nin bölgesinde bileği bükülmez bir güç ve lider ülke haline gelmesi konusunda Cumhur İttifakı'nın 2023 hedeflerine kilitlendiğini belirtti.

"Hedefimiz Kızılelma’dır." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sinin terennümü, tecellisi ve teminatı olduğunu ifade etti.

"CHP’nin ucuz siyasi kafasına göre, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Yani partisiyle bağı kesilmeliymiş. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsa, Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız Cumhurbaşkanı göstersin? Yüreği varsa, bilgi ve görgüsü yetiyorsa tek bir numune isimden bahsetsin?"sorularını yönelten Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle devlet hayatında fiili-hukuki uyumsuzluk ve uygunsuzluk devri sona ermiştir. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıvranmasının, huzursuz olmasının, keyfinin kaçmasının, kriz ayinine çıkmasının "amaçsız ve çarpık siyaset hastalığı" olduğunu belirten Bahçeli, "Millet, zillete rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sevmiş, benimsemiş, geleceğini bu yeni sistemde görmüştür. Bor’un pazarı çoktan bitmiş, Niğde yolu görünmüştür." dedi.

"ÇEMBER DARALIYOR, SUYU ISINIYOR"

CHP Genel Başkanı'nın, aklıyla dili arasına kara kediler girdiğinden pot kırmanın yanında zor durumlara bodoslama düştüğünü ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı’nın, 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’a yaptığı bir ziyaret esnasında, gönlüne inen perdenin düşünme melekelerini de etkilediğine dinleyen herkes bizzat şahit olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının siyasi çap ve çeperini genişletip 'hıyarım var' diyen kim varsa tuz alıp koşmasından anlaşılan biraz ürkmüş, 'ne oluyoruz, nereye düştük' sorusunu zannederim kendisine sormaya başlamıştır. İstanbul’da sorulan bir soruyu şu ilginç ve her tarafa çekiştirilecek cevabı veren aynısıyla CHP Genel Başkanı'dır. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Eski sisteme dönülmesiyle ilgili bir talebimiz olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik.' Madem rahatsızdın, bu kadar beyhude çırpınışa ne gerek vardı? Gül gibi geçinip gidiyordun, Merhum Neşet Ertaş’ın dediği gibi 'Nemize yetmiyor el kadar hasır' der dururdun. CHP Genel Başkanı şafak vakti başka, karanlık basınca başka konuşmaktadır.

HDP’nin Meclis’e ittiği, CHP’nin çekiştire çekiştire koltuklarına oturttuğu ipçilerin aklına bakıyorsa, elde olta su dolu bardakta balık avına çıkması bile neredeyse an meselesidir. İki ileri bir geri gide gide, ya uçtuğuna inanarak bir uçurumdan kendisini boşluğa bırakacak ya da dolandığı iple Kandil’e tırmanıp bir mağara deliğinde başını yiyecektir. Demedi demesin, beni dinlesin, gidişat hayra alamet değildir. Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor, kader ağlarını dört bir koldan örüyor."

"CHP'NİN HEVESLERİ TERS TEPECEK"

Bahçeli, yeni sistemin siyaset ve stratejisinin el birliğiyle, güç birliğiyle Türk milletinin tamamını kucaklayacağını, CHP’nin takoz koyma heveslerinin ters tepeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"CHP-HDP-İP siyasi üçüzünün, birbirinin çıkar cüzü olan zillet sacayağının günleri iftira ve izansızlıkla pekişir, bunu da görüyoruz. Gafillerin evleri çökmüş, çatılarını gizlemeye çalışıyorlar. Alan almış, satan satmış, kimin kimi Meclis’e soktuğu alenileşmiştir. Artık söz bitmiş, ilişki, irtibat ve ittifaklar açığa çıkmıştır. Birbirlerini tam bulmuşlar, dibi yanık tencere yuvarlana yuvarlana küflü kapağıyla buluşmuştur. Birbirlerine kefil olmuşlar, nasılsa işleri yok şahit olurlar, paraları bol kefil olurlar, CHP-İP-HDP’ye söylüyorum, bozacıdan kefil istemişler, şıracıyı göstermiş.

HDP/PKK dersem siz İP’i anlayın, CHP dersem hemen Kandil’i aklınıza getirin. Pensilvanya dersem hepsini birden gözünüzün önüne getirin, hatırınızda tutun. Doğru duvarın eğri gölgesi olmazmış ama bunların doğru tek yanları yoktur. Ne yapsalar boştur, Türkiye’yi heba ettirmeyeceğiz. Türk vatanını hüsrana uğratmayacağız. Hodri meydan, bu vatan bölünmeyecek, bu devlet budanmayacak, bu bayrak buruşmayacak, bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, nitekim ezanı susturmaya hiçbir bozguncunun gücü yetmeyecek."