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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmayan Bahçeli, parti kurmaylarına "Daha da elini sıkmam" dedi.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 09:05..
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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen şehit cenazesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini sıkmak istedi ancak karşılık görmedi.

MHP Lideri, ellerini cebinde tuttu ve Kılıçdaroğlu'na kafasını salladı.

BAHÇELİ KILIÇDAROĞLU'NA KIZGIN

Bu olay sonrası iki liderin tokalaşmaması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Devlet Bahçeli, yaşanan gerilime ilişkin parti kurmaylarına değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA DA ELİNİ SIKMAM"

Parti kurmaylarıyla sohbet eden MHP Lideri, Kılıçdaroğlu'nun güven vermediğini belirterek "Daha da elini sıkmam" dedi.

HAVA SOĞUKTU ESPRİSİ

Devlet Bahçeli, elini cebinden çıkarmamasını da esprili bir şekilde "Hava soğuktu" diye anlattı.

E"SAD'A BİR ELEŞTİRİSİ YOK"

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Devlet Bahçeli, CHP'nin HDP çizgisine yanaşması ve Esad'a yönelik hiçbir eleştiride bulunmaması nedeniyle bu tavrı sergiledi.

MHP Lideri, "Esad’a tek bir eleştirisi bile yok, bir de ona söz söyle" dedi.

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı anın görüntüsü İZLE


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