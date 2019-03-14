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Bahçeli: Sahte senetçilere başkentimizi bırakmayacağız

MHP Lideri Bahçeli, "CHP, İP, HDP, DP zillette buluşmuş, Türkiye üzerine kirli senaryoları yazanların esiri olmuştur" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 17:28..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN OLMAMIŞTIR

"Nevşehir'deki AK Partili kardeşlerimizle omuz omuzayız, ayrımız gayrımız yoktur, çünkü biz ihanetin can düşmanıyız.

CHP, İP, HDP, DP zillette buluşmuş, Türkiye üzerine kirli senaryoları yazanların esiri olmuştur.

Kürdistan demek, bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır, Türkiye'de Kürdistan olmamıştır, olmayacaktır.

Kürt kökenli kardeşlermizin bizim canımızdır, biz birlikte Türkiye'yiz, hiçbir Kürt kökenli kardeşimiz bölünmeye izin vermez, aksini düşünen vatan hainidir.

Bahçeli: Sahte senetçilere başkentimizi bırakmayacağız

Bu seçimler Türkiye sevdalıları ile karşıtlarının seçimidir.

Fedakarlıksa seve seve yaparız, can vermekse bin defa vatana feda olsun, yeter ki milli bekamıza gölge düşmesin.

Ekonomimizi çökertmek için her taraftan saldırıyorlar.

SONLARINA 17 GÜN KALDI

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinden uzaklara savrulmuştur.
Kılıçdaroğlu'nun PKK savrulmaz diyecek kadar gözüne perde inmiştir, Atatürk'ün partisi terör örgütlerinin sığınağı haline gelmiştir.

Şer üçgeni ibretlik kucaklaşmalara sahne olmaktadır, FETÖ yanında PKK tam arkalarındadır.

Kuduruyorlar, çıldırıyorlar, saldıracak yer arıyorlar ama sonlarına 17 gün kaldı.

Sahte senetçilere başkentimizi bırakmayacağız."

Bahçeli: Sahte senetçilere başkentimizi bırakmayacağız

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