MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, patisinin grup toplanntısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde ise; Suriye sınırındaki gelişmeler, rejim ve destekçileri, Türkiye'de muhalefetin durumu gibi konular vardı.

Geçtiğimiz grup toplantısında gündeminde Esad rejiminin saldırıları olan Bahçeli, "Bu eli kanlı katil defolup gitmeden mazlumlar rahat etmeyecek, bizim de kalbimiz soğumayacaktır." dedikten sonra "Türk milleti gerekirse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalıdır." demişti

Bahçeli, bugünkü grup toplantısında ise bu öneriyi neden yaptığını dile getirdi. Devlet Bahçeli, yaptı açıklamada "Ankara'yı tehdit altında gördüm, onun için bu teklifi verdim." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Şam'a neden girilmesi gerektiğini açıkladı ViDEO

ESAD GİTMEDEN BARIŞ GELMEZ

MHP Lideri, bugün de aynı konuya değinerek "İdlib ateş çemberine alınmış durumdadır. 1.2 milyon Suriyeli evini barkını terk etmiştir. masumlar perişan, zalimler pişkindir. Hiçbir suçu günahı olmayan yüz binler birbirlerine sarılarak ısınmaktadır. Türkiye yeterince insani sorumluluğunu yerine getirmiştir. Yeni sığınmacı dalgası, ülkemizin kaldıramayacağı ilave bir yüktür. Hazmetme kapasitemiz dolmuştur. Esad akıl ve vicdan tutulması yaşayarak, kendi halkının kanını akıtmakta, canını almaktadır. Hala Esad ile görüşülsün diyenlerin bu tabloyu görmemesi kabul edilebilir değildir. Bu siyasi körlüğün izahı nasıl yapılacaktır? Esad, topraklarını Rusya ile bombalıyor. Altını kalın şekilde çiziyorum; Esad gitmeden barış, huzur ve istikrar mumla aranacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin zaman zaman sert çıkışlar yaptığı konuşmasında MHP grubu, sık sık alkışlarla karşılık verdi. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

ZORLUKLARI MİLLETİMİZİN FERASETİYLE AŞACAĞIZ

"Ülkemizin yararına olacak her hayırlı adım ve atılımın yanında akılla, sabırla yerimizi alırız. Dava, tarih, devlet ve millet aklını kullanıp gerekeni yaparız. Akılsız kişi bir avuç balçık gibidir. Akıl, karanlık gecede bir meşale gibidir. Türkiye'nin içine çekilmek istendiği anafora aklın yolu, adaletin şuuruyla mukabele ve mücadele etmek ortak aklın, ortak iradenin gereğidir. Bu da birlik beraberliğin ortak paydası ile mümkündür.





Her vicdan sahibi insanımız ağır sorunlarla muhatap olduğumuzu teyit edecektir. Hiçbir sorunla devrilmeyeceğimiz de gerçektir. Dağ ne kadar yüce olursa olsun feraha erdirecek bir yol vardır. O yol da milletimizin ferasetidir. Yeter ki azim ve feraset ortaya çıksın.

Ülkemiz çok cepheli, çok yönlü bir mücadelenin içindedir. Bunu inkar etmek akla aykırıdır. Bekamızla doğrudan ilişkilidir.

HAİNLERİN ENSESİNDEYİZ

Türk devleti hainlerin ensesindedir. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı hainlerin koridorunu kesip atmıştır. Türkiye'nin neden Suriye'de veya Libya'da olduğunu sorgulayan küresel güçlere en azından asıl sizin ne işiniz var orada demek doğal hakkımızdır.

Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Haçlı donanmasının Akdeniz'e konuşlanmasından hangi sonuçları çıkarmalıyız? Mustafa Akıncı'nın sözleri, Akdeniz'de yüzen karanlık emellerin deşifresidir. 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etmiştir. Masumlar perişan zalimler pişkindir. Türk gözlem noktaları taciz ve tahrik altındadır. Hani Soçi mutabakatı nereye gitti? Rejim unsurlarının şubat sonuna kadar çekilmesi mecburiyettir. Türkiye'nin şakası yoktur

KILIÇDAROĞLU SEN KİMİN FERMANINI OKUYORSUN

Biz Şam'a gidelim diyorsak Ankara'yı tehdit altında gördüğümüzdendir. Kılıçdaroğlu komedi filmi çevirse kapalı gişe oynar. Kalkmış 'İdlib'te sıkıştılar. Sağa dönseler olmuyor. Sola dönseler olmuyor' diyor.

Bu konuşması Esad ve destekçileri, terör örgütleri yapsa anlarız da Sayın Kılıçdaroğlu, İdlib'te sıkışan kimdir? Sen hangi örgütün fermanını okuyorsun? Sen hangi mihrakların dedikokuculuğunu yapıyorsun? Cinayetleri sineye mi çekelim? Zulme ortak mı olalım?Ruhunu nadasa bırakanlar bizi anlayamaz. Esad'ı Recep Tayyip Erdoğan'a tercih eden kokuşmuşla bir şey konuşulmaz.

RUSYA'NIN MASKESİ DÜŞTÜ

Rusya'yı artık hiçbir maske gizleyemez. Biz Rusya'yı tanırız. Ama istediğimiz kavga değil. İdlib'te şehit edilen evlatlarımızı nereye koyacağız? Tepki göstermeyecek zulme ortak mı olacağız? Biz bu hesabı faillerinden mutlaka sorarız. ABD Türkiye'nin yanında olduğunu açıklamış ama YPG için 200 milyon dolarlık bütçe teklifinde bulunmuştur. Türk dış politikası çift başlı Selçuklu kartalı anafikri ile olmalıdır."





Bahçeli'den hükümete Rusya çağrısı HABERİ



