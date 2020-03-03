MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Lideri'nin gündeminde ise Esad rejimi, İdlib ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı...

TÜRK ORDUSU SOLUĞU ŞAM'DA ALMALI

Devlet Bahçeli İdlib'de Esad resjimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı için "Siyaset ve diplomasi başardı başardı; aksi halde Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, zalim ve canavar Esad'ın kafasına çuvalı geçirmeli. Kanlı ve kirli rejime son darbeyi indirmelidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli Şam'ı işaret etti İZLE

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır. Dirimiz asker vurulanımız şehittir. Onların dirisi kalleş vurulanı ise leştir. Allah tekdir, ordusu Türk oğlu Türk'tür. (İdlib) Alçak saldırının arkasında İran ve Suriye vardır. şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.





TÜRK'E KAFA TUTAN BOĞULMAYA MAHKUMDUR

Alçak saldırı içinde İran vardır, Suriye vardır. Hepsi birlikte cinayet devriyesine çıkmıştır. Zalimlerin kanı kurusun, Türk milletinin ahı tutsun. Her saldırıyı lanetliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Bize bomba fırlatan devrilip gömülmeye mahkumdur. Türkiye'ye kafa tutan, yiğit evlatlarımıza pusu kuran kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur. Aziz milletimizin her mensubu metindir, merttir, sabırlıdır.





TÜRK MİLLETİ PES ETMEZ

Doğu'dan Batı'ya birbirimizden güç alarak birlikte durarak bugünleri atlatacağız. Hiçbir hain emel Türk milletini pes ettiremez. Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebedir. Asırlardır şehitlerimizin aileleri onların arkasından gözyaşı dökerken tereddütsüz bir cümle dökülmüştür; Vatan sağolsun. Kendi payıma konuşuyorum, ihtiyaç olsun, silahımı kuşanır, bayrağımı alır cepheye koşarım. Son ana kadar cephede vuruşur, Allah nasip ederse şehit olurum. Çünkü aklım hep Türkiye'dir.





KUDURMUŞ ESAD HAYRANLARINA SÖYLEYİN...

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır... Yiğit evlatlarımıza silah çeken kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur... Bu zor dönemi atlatacağız, eğilmez başımız yenilmez irademizle büyük Türk milletiyiz...

Kurumuş ve kudurmuş Esad hayranları söyleyin, bu vatan bölünebilir mi?..





KİM HATAY'A EL UZATIRSA O ELİ KESERİZ

Bir Rus haber sitesinde çalınan şehir Hatay diye haber yapılmış. Gizli emeller deşifre edilmiştir. Hatay Türkiye'nin ve Türk milletinin kardeşlik örtüsüdür. Kim Hatay'a el uzatıyorsa o eli kökünden keseriz. Hatay'a kim göz dikiyorsa o gözü oyarız. Hatay üzerinde kuşkular ulaştırmak cinayettir.

"KİMLERİN HİZMETKARISINIZ, KİMLERİN HİZASINDASINIZ"

Sayın Kılıçdaroğlu ve ipini ele vermiş siyasi çürükler, sizin bunlara dair bir fikriniz var mıdır? Şayet varsa, kimlerin hizmetkarısınız, kimlerin hizasındasınız? Hadi yok diyelim o zaman ne işiniz var Türkiye'de, ne arıyorsunuz siyasette? Misak-ı Milli coğrafyasında bir kuşun kanadı kırılsa, bir kuzu av olsa, bir mazlum feryad etse Türk milleti mesele eder, tavır gösterir. Bedelini de peşinen ödetir.

Putin ne derse desin, kahramanlarımızın kasıtlı olarak hedef alındığı kesindir. Rus makamlarına bilgi verilmesine rağmen, inkar etmişlerdir. Radar gerçekleri başka şeyler söylemektedir. Ambulansları bile vuran barbarlar ile İdlib'de muhattap olunmuştur.

ESAD'IN FİŞİNİ PUTİN ÇEKECEK

Esad'ın son kullanma tarihi bittiğinde fişini ilk Putin çekecektir. Esad topraklarını Rusya'ya hibe etmiştir.

Eğer biz gitmezsek bir gün mutlaka onlar gelecek, vatana millete kast edecekler.

Kan ve bal kokusu bir ayıyı çılgına çevirecek, zincirlerinden kopuşuna neden olacaktır. Hodri meydan... Ayı gelirse gelsin, göreceği sadece bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır.

(Göçmenlere kapıların açılması) Nerede medeniyet, nerede gelişmişlik, nerede insani değerler?

Uyarıyorum... Türkiye'nin şakası falan yoktur. Rusya ve Suriye Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır.

Muradımız her zeminde şirretin kalelerini teker teker devirmek ve yıkmaktır. Siyaset ve diplomasi başardı, aksi taktirde Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, zalim ve canavar Esad'ın kafasına çuvalı geçirmeli, kanlı ve kinli rejime son darbeyi indirmelidir.

KILIÇDAROĞLU YİNE RAHATSIZ

Kılıçdaroğlu ve yeminli Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden yine rahatsız. Bre vicdansızlar bir kez olsun, şehitlerimizin katillerine tepki göstersinler. Bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Korkmayın düşmana düşman derseniz sadece ve sadece adam olursunuz. Bizim duruşumuz Türk milletinin duruşudur.

Şehitler Tepesi boş tutulunca hainler tepemize üşüşür, bunu da mı kavrayamadın?

Senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, boş kalmayacak. Kılıçdaroğlu sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin.

'Esad ile görüşelim' diyen maskaralar yaşadığımız ülke Türkiye'dir. Kötü konuşmayın, kifayetsiz konuşmayın. Bari milletten utanın, olmadı Allah'tan korkun. 'Savaşa hayır' diyen reziller, objektif olarak geçmişinizi okuyun.



