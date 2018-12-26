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Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar

MHP lideri Bahçeli, Metin Akpınar'ın Halk TV'de söylediği skandal sözleri eleştirdi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 11:11..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında açılan soruşturmayı sorması üzerine Bahçeli, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"PROGRAM SULANDIRILMIŞTIR"

Bahçeli, "Olay bizi çok üzdü. Ben de eleştiri hakkımı kullanmak istiyorum. Uğur Dündar Bey, yılların televizyon programcısı olarak değerli bir medya mensubudur. Ancak davet ettiği konuşmacılar, aşağılayıcı tabirler, halktan aldığı alkışlara bakarsanız, Halk Arenası programı oldukça sulandırılmıştır, konuşma esasını kaybetmiştir. Konuşmalar çok hoş değildi." ifadelerini kullanarak Uğur Dündar'a tepkisini dile getirdi.

METİN AKPINAR'A SERT TEPKİ

Metin Akpınar'ın skandal sözlerini de hatırlatan Bahçeli, "Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar" ifadesini kullandı.

MUSOLLİNİ'NİN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Musolli'nin ayaklarından asıldığı tabloyu gösteren Bahçeli, "21. yüzyılda 2023 yılında, cumhuriyetin 100. yıl dönümünün kutlanabileceğini bir dönemde 1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak, bir eleştiri değildir arkadaşlar.Bu Metin Akpınar gibi toplumun genel kabul gören, sevilen bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek teşkil etmiştir. Hem kendisine yazık etmiştir, hem demokrasiye yazık etmiştir, hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir. Böyle şey olmaz.

Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar

METİN AKPINAR ÇIKIP YANLIŞ YAPTIM DEMELİ

Efendim başka örnekler var mıydı? Bizim Türk toplmunun geleneğinde ayaktan asılma yoktur. Ayaktan asılmayı söyler iseniz bunu kastediyorsunuz, bunu kastettiğiniz takdirde faşizmi kastediyorsunuz. Faşizmi kasteddiğiniz takdirde Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyorsunuz. Bu Türkiye'de hiçbir siyasetçinin hakkında düşünülmeyecek bir durumdur. Metin Akpınar beyin Halk TV'ye çıkıp 5 dakikalık bir konuşma yapmasını istiyorum. Ben yanlış bir örnek verdim, bu örnek benim gafletimdir demesi lazım."

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