Bahçeli, yeni sistemi korumakta kararlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'daki Belediye Başkanları toplantısında partisinin gelecek vizyonuna ilişkin mesajlar verdi.

"DUYARSIZ VE SORUMSUZ HAREKET EDEMEYİZ"

Klasik şablonlara uymayacaklarını açıklayan Devlet Bahçeli,, "Cumhuriyetin 3'üncü evresine yeni geçmişken, olaylar karşısında duyarsız ve sorumsuz hareket edemeyiz." dedi.

"FEDAKARLIĞI SEVE SEVE YAPARIZ"

MHP'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her aşamasında içinde olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Pay sahibidir. İhtiyaç duyulan her fedakarlığı seve seve yaparız. Geleceği planlamak yattığımız yerden olmaz." diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak ViDEO

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"TÜRK MİLLETİNE HAKARETTİR"

Ayrıca Bahçeli AİHM'nin kararını da eleştirerek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, skandal bir karara imza atmıştır. Terörü öven, terör saldırılarını provoke eden, tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle cezaevine sokulduğu iddia edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 20 Kasım'da ülkemize 'PKK'lı Demirtaş'ı derhal serbest bırakın' çağrısı yapmış, üstelik utanmadan tazminata mahkum etmiştir. Elbette 53 insanın kanı bulunan Demirtaş'ı adeta mağdur ve hakkı yenilmiş bir kişi gibi göstermek ayıptır, ahlaksızlıktır, hukuksuzluktur, Türk milletine hakarettir.

"TÜRKLÜĞÜN İZİNİ SİLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Engin bir inancımız, hayranlık verici duruşumuz, fedakarlığımız ve feragatimiz vardır ki, oluk oluk vicdanlara akmıştır. Yatağına sığmayan taşan ırmaklar gibi Anadolu'nun her yerine ulaştık. Kimi zaman unutulduk, kimi zaman unutulduk sanıldık. Pes etmedik, umudumuzu kaybetmedik. Haklıydık, hakkımızın teslimini bekledik. Önce ülkem dedik, önce millet dedik, Türküz dedik, Türkçüyüz dedik, turanın ülküsüyle beslendik. Kozmopolit azgınlara, komünist akınlara direne direne, şeytanları taşlaya taşlaya bugünlere geldik. Aslından soyutlanmış, özgürlük ve insan hakları propagandasıyla bölücülüğü palazlandırdılar. Terörizmle sineceğimiz, terör saldırılarıyla susacağımızı zannettiler. Ekonomik tetikçileri kışkırttılar. FETÖ iblisini üzerimize saldılar. İşgali denediler, istilayı özendirdiler. Ancak ihmal ettikleri, görmezden geldikleri milli cesaretin karşısında her seferinde rezil rüsvaya döndüler. Türklüğün izini silmeye kimsenin gücü yetmez. Türk milleti birdir, hıyanet ve husumete karşı yenilmez iradedir. Türk vatanı bölünmez bütündür ve yapacağımız fedakarlıkların sınırı yoktur. İstiklalimiz için nice bedeller ödenmiştir. Türk milleti tarih içinde tezahür eden eşsiz bir kaynaşmanın mahsulüdür.





"ŞEREFLİCE ÇABA SARF ETTİK"

Biz MHP'yiz. Bazen bitmeyen mücadele, bazen tükenen umutlar, bazen çelikten yumruk olduk. Bazen yufka yürek, bazen hayırsever bir vicdan ve gönül olduk. Allah adına yapılan cenkler, minareler olduk. Türk milletinin manevi muhafızlığını görev bildik. Bugüne kadar ülkücü yaşadık, adam gibi yaşadık, bozkurt gibi hayata tutunduk. Elleri nasırlı dedelerin elleri kınalı anaların, kundağa düşen sabilerin, tüm insanlarımızın umudu olmak için şereflice çaba sarf ettik. Ne aldandık, ne aldattık ne de aldananlara inandık. Yüzümüzün ağarması için yüzsüzlere şans tanımadık.





"2023 YILINDA LİDER ÜLKE TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Üstlendiğimiz sorumluluk büyüktür, kutludur, bir o kadar da ağırdır. İnsanlığın yaşadığı ahlak ve değer buhranını analiz eden değerlere sahibiz. Sorgulayıcı bakışa sahibiz. Adalet duygusuna sahibiz. 2023 yılında lider ülke Türkiye hedefine ulaşacağız. 2053'te süper güç Türkiye'ye varmayı gaye ediniyoruz.

"CHP, HDP, İP AYNI ÇİZGİDEDİR"

Türkiye'nin önüne hendek kazan, demokrasi dışı anlayışlara gülücük saçan bir ittifak vardır ki ortadadır. Bir yandan cumhurun huzuru için kurulmuş için bir ittifak varken, diğer yandan ihanet oluşumu pusudadır. CHP, HDP, İP aynı çizgidedir. 24 Haziran'da sonuç alamayan bu güruh umutlarını 31 Mart'a bağlamıştır. Sadece bekleyerek, ümit ederek amacımıza ulaşamayız. Tedbir almalıyız, tevekkül etmeliyiz. 31 Mart 2019 seçimlerini bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin başlarına geçirmek boynumuzun borcudur. Vazife kutsaldır, kutludur. İhmali acıklı sonuçlara neden olacaktır.





"31 MART TÜRKİYE'NİN BEKA MÜCADELESİ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI"

Zillet ittifakı yerli ve milli olmadığından iradesi yoktur. Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedir. MHP çıkmazı görmüştür. Önlem alınmazsa 31 Mart'ta siyasi karakış beklemektedir. Muhtemel sıkıntıları görmek lazımdır. Biz 31 Mart'a ne kazanırız diye bakmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak görüyoruz. Önlem alınmazsa yine haklı çıkacağız. Cumhur İttifakı'nda gelgitleri geride bıraktık. İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarımızı göstermeyeceğiz. AK Parti kimi isterse aday çıkarabilir, biz ön şartsız destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın yanında olacağız." diye konuştu.

