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Bahçeli’den CHP’ye tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin İstanbul adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır" dedi.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 17:15..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP’nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın, bedeli hakikaten çok ağır olur.” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

TÜRKİYE'DEN VENEZUELA ÇIKARAMAZSINIZ

"Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur. Türkiye'den bir Venezuela çıkarma arayışına hiç kimse heves etmesin. Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli.

CHP'Yİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM

Herkesi, özellikle CHP’yi ve büyükşehir belediye başkan adayını sağduyuya davet ediyorum. Aklıselimin yolundan ayrılanlar Türk milletinin kudretiyle karşılaşırlar.

KARAR YSK'NIN

Hiç kimse yangından mal kaçırmaya uğraşmasın. Hiç kimse ülkemizi karanlığa itmek için fırsat kollamasın. Seçim sonuçlarıyla ilgili itirazları YSK en iyi şekilde sonuçlandıracaktır. Bu aşamaya kadar da mazbatasız, haksız, hukuksuz şekilde yetki ve unvan gaspına muhatapları tevessül etmesin.

Gelişmeleri yakinen izliyoruz. Türkiye bugünkü sancılı süreci atlatacaktır. Sağduyu inanıyorum ki galip gelecektir." dedi.

Bahçeli’den CHP’ye tepki

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