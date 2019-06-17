Bahçeli'den Ferdi Tayfur'un şarkısıyla af mesajı

İlk şahit ile giydik bu hükmümahkum olduysak sanki öldük mü

Hakime savcıya birşey dedik mi bizi bu dar yerden sen kurtar tanrım

Binbir ümitle af bekleriz bizde bu milletin evlatlarıyız

Yıllardır kapalı kaldı kapımızbizi bu dar yerden sen kurtar tanrım

Ben ölende bir haber verin sılamaburada bir garip mahkum öldü diyerek derdi diye soran olursa deyin zindanlarda acı çekerekdışarda bir yaşlı fakir anam var bir sevgili yarim iki yavrum var

Bizler olmayınca onlar ne yapar bizi bu dar yerden sen kurtar tanrım bu hapislik bizi çüretecek mi açıp kapıları güldürecek mi yoksa kavuşmadan öldürecek mi bizi bu dar yerden sen kurtar tanrımsen kurtar tanrım...