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Bahçeli'den Ferdi Tayfur'un şarkısıyla af mesajı

Af bekleyen binlerce cezaevi mahkumununu, Devlet Bahçe'linin paylaştığı video, heyecanlandırdı.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 21:46..
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Bahçeli'den Ferdi Tayfur'un şarkısıyla af mesajı

Kendi aracıyla Ankara yollarını dolaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyada paylaştığı bir video ile cezaevinde hapis yatan mahkumları umutlandırdı.

Daha önce af yasası hakkında  “Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil.” diyen Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" şarkısıyla, affın geleceğine dair mesaj yolladı.

Devlet Bahçeli'den 'Ferdi Baba’lı mesaj VİDEO


ŞARKININ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE...

İlk şahit ile giydik bu hükmümahkum olduysak sanki öldük mü

Hakime savcıya birşey dedik mi bizi bu dar yerden sen kurtar tanrım

Binbir ümitle af bekleriz bizde bu milletin evlatlarıyız

Yıllardır kapalı kaldı kapımızbizi bu dar yerden sen kurtar tanrım

Ben ölende bir haber verin sılamaburada bir garip mahkum öldü diyerek derdi diye soran olursa deyin zindanlarda acı çekerekdışarda bir yaşlı fakir anam var bir sevgili yarim iki yavrum var

Bizler olmayınca onlar ne yapar bizi bu dar yerden sen kurtar tanrım bu hapislik bizi çüretecek mi açıp kapıları güldürecek mi yoksa kavuşmadan öldürecek mi bizi bu dar yerden sen kurtar tanrımsen kurtar tanrım...

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