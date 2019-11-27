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Bahçeli'den Haluk Bilginer'e tebrik mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 47'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisindeki performansınızla 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan oyuncu Haluk Bilginer'i kutladı.

DHA | 27.11.2019 - 15:10..
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MHP lideri Bahçeli, Haluk Bilginer'e tebrik mesajı gönderdi.

Bahçeli'den Haluk Bilginer'e tebrik mesajı

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM"

Bahçeli'nin gönderdiği tebrik mesajında, "47'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisindeki performansınızla 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duydum. Almış olduğunuz bu ödül, şahsınızla birlikte Türkiye için de bir gurur kaynağı olmuştur. Bu haklı gururu bizlere ve ülkemize yaşattığınız için başta şahsınız olmak üzere yapımcı, yönetmen, tüm oyuncular ve teknik ekip olmak üzere dizide emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Bahçeli'den Haluk Bilginer'e tebrik mesajı

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