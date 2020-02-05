taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9869
Euro
6.5886
Altın
1556.47
Borsa
122320.77
Gram Altın
299.899
Bitcoin
56344.81

Bahçeli'den Van'a başsağlığı mesajı

MHP Lideri Bahçeli, Van'da yaşanan çığ felaketi sonrası başsağlığı mesajı yayınladı.

İHA | 05.02.2020 - 18:46..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi sonrasında, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Birçok kesimden dayanışma ve başsağlığı mesajları gelirken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir mesaj yayınladı.

"MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

2020 yılına girildiğinden beri seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuştuğumuzu dile getiren Bahçeli, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van’ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaraladığını söyleyerek, "İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen'de bir uçak pistten çıktı.
Aksaray şehidini uğurladı
İdlib'de Esad Rejimi tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen askerlerimizden Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız için memleketinde cenaze töreni düzenlendi.
İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilitlendi
Aşırı yağışın etkisi altına giren İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı.
Van AFAD İl Müdürü, felaket anlarını anlattı
Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasından yaralı kurtulan Osman Uçar, "Çığ alanında sadece bizler ve jandarma ekipleri vardı. Allah'tan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdık" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü
Çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü
312
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı
486
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi
184
Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı
Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı
54
Van'daki çığ sonrası yürek yakan fotoğraf
Van'daki çığ sonrası yürek yakan fotoğraf
91
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı
315
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık
90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir