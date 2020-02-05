Bahçeli'den Van'a başsağlığı mesajı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi sonrasında, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Birçok kesimden dayanışma ve başsağlığı mesajları gelirken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir mesaj yayınladı.

"MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

2020 yılına girildiğinden beri seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuştuğumuzu dile getiren Bahçeli, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van’ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaraladığını söyleyerek, "İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum." ifadelerini kullandı.