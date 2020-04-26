Bahçelievler'de 2 ortağını öldüren müteahhit yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de 17 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen olayda müteahhitlik yapan Sami Bulut (55) ve Kürşat Bulut (34) uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Müteahhitlik bürosunda meydana gelen olayda Samet Bulut (32) da ağır şekilde yaralandı.

ORTAKLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER

Polis olaydan sonra başlattığı çalışmada Sami Bulut ve Kürşat Bulut'un daha önceden ortak iş yaptıkları müteahhit Ali Ş. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Olayda hayatını kaybeden Kürşat Bulut'un bir gün sonra baba olduğu belirlendi.

Polis yakın çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde Ali Ş.'nin yanında bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaştığı görüntülerine ulaştı.

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ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra firari olarak aranmaya başlanan şüphelilerden Yüksel Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayda silah kullanan diğer şüphelinin Ali Ş., Esenyurt ilçesinde yakalandı.

Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

DAİRE TARTIŞMASINDA ÖLDÜRDÜ

Şüpheli Ali Ş.'nin Emniyette verdiği ifadesinde öldürdüğü kişilerle 4 dairenin paylaşımı yüzünden tartışma çıktığını ve olay günü yapılan toplantıda silahını çekerek ateş ettiğini söylediği belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şühelinin daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

Ali Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli Yüksel Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.