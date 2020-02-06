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Bahçelievler'de bıçaklı kuyumcu soygunu

Elinde bıçakla kuyumcuya giren şüpheli, altınları vermemek için direnen kuyumcuyu sırtından yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

AA | 06.02.2020 - 12:45..
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İstanbul Bahçelievler'de, Bağcılar Caddesi 139 Sokak’taki bir kuyumcu dükkanına giren soyguncu, çalışanları önce tehdit etti.

Ardından kuyumcu çalışanlarından birini bıçakla yaralayan soyguncu, vitrinde bulunan bir miktar altını alıp yaya olarak kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Yaralanan kuyumcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bahçelievler'de bıçaklı kuyumcu soygunu

SOYGUNCU ARANIYOR

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek delil topladı. Olay yerine yakın bir noktada kıyafetlerini değiştirdiği tespit edilen soyguncunun, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bahçelievler'de bıçaklı kuyumcu soygunu

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