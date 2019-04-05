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Bahçelievler'de bir kadın feci şekilde öldürüldü

İkinci eşi olarak aldığı kadını, bir başkasına çıplak fotoğraf gönderdiği iddiasıyla boğarak öldüren katil zanlısı; cesedin parmaklarını kesti, yüzünün derisini soydu, sonrada bavulla taşıdı.

DHA | 05.04.2019 - 14:10..
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Bahçelievler'de kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından gelen kötü kokular üzerine içeri giren polis ekipleri, çekyatın altına saklanmış bir kadın cesedi ile karşılaşmıştı. Yapılan inceleme sonucu cesedin yüz derisinin soyulduğu, el parmaklarının kesildiği ayrıca avuç içlerinin de kazındığı tespit edilmişti.

BAVULLARLA GELDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, önce bina güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucu 30 Mart 2019 tarihinde bir kişinin elinde biri büyük olmak üzere iki bavulla içeri girdiği, bir süre içerde kaldıktan sonra aynı bavullarla çıktığı görüldü. Ancak polis görüntülerde girerken güçlükle taşınan bavulun çıkışta daha kolay taşındığını ve cesedin bu bavulla eve getirilmiş olabileceğini değerlendirdi.

Bahçelievler'de bir kadın feci şekilde öldürüldü

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu gelişme üzerine bavullu şüphelinin peşine düşen dedektifler, kamera görüntülerini kullanarak takip ettikleri şüpheliyi dün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda bir eve düzenledikleri baskınla gözaltına alındı. Karşısında polisi gören Afganistan uyruklu şüpheli Zivar G.R. suçunu itiraf etti.

Bahçelievler'de öldürdüğü eşini bavulla taşıdı İZLE

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI İKİNCİ EŞİ OLARAK ALMIŞ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Zivar G.R. işlediği cinayetin nedenini ve ne şekilde işlediğini bütün detayları ile anlattı. Zonguldak'ta yaşadığını ve 4 çocuğu olduğunu söyleyen Zivar G.R. akrabaları aracılığı ile bir süre önce Najia Arabzai'yle tanıştığını ve onu ikinci eşi olarak almaya karar verdiğini anlattı. Genç kadının bunu kabul etmesiyle dini nikahla evlendiklerini anlatan Zivar G.R.'nin "Bazen Zonguldak'ta diğer eşimin yanında bazen de İstanbul'da Najia'nın yanında kalıyordum." dedi.

Bahçelievler'de bir kadın feci şekilde öldürüldü

CİNAYETİN SEBEBİ ÇIPLAK RESİM

Olayın yaşandığı gün İstanbul'daki Najia Arabzai'nin yanına geldiğini anlatan Zivar G.R., onun başka bir Afganlı gençle görüştüğünü fark ettiğini, telefonunu incelediğinde ona çıplak resimlerini attığını gördüğü iddiasında bulundu. Bu nedenle kavga ettiklerini ve eşinin telefonunu kırdığını anlatan Zivar G.R. "Bu arada ben banyoya girmiştim. Dışarı çıktığımda Najıa'nın bu kez benim telefonumdan aynı adama yine resim göndermeye çalışırken yakaladım. Bir anda kendimi kaybettim. Onu boğarak öldürdüm." dediği öğrenildi.

Bahçelievler'de bir kadın feci şekilde öldürüldü

CESEDİ TAŞIMAK İÇİN BAVUL ALDI

Cinayetin ardından dışarı çıkarak bir büyük, iki küçük bavul aldığını anlatan Zivar G.R. cesedi büyük bavulun içine koyduğunu daha sonra kapının önüne çıkarak bir taksi çağırdığını anlattı. Gelen taksiciye arkasında iz bırakmamak için cep telefonu olmadığını ve taksicinin telefonundan günlük kiralık ev bulmasını istediğini anlatan Zivar G.R., daha sonra bulduğu eve yerleştiği öğrenildi.

KAMERALARI FARK EDİNCE PARMAKLARINI KESTİ

Polisteki ifadesinde cesedi içerde bırakıp gideceği sırada apartmandaki güvenlik kameralarını fark ettiğini anlatan Zivar G.R., bunun üzerine geri döndüğünü kadının kimliğinin tespit edilmemesi için önce el parmaklarını kestiğini, daha sonra avuç içini bıçakla kazıdığını ardından yüzünün derisini soyduğunu polislere anlattı. Çıkan parçaları tuvalete attığı ve sifonu çektiğini söyleyen Zivar G.R.'nin cesedi naylona sararak çekyatın altına sakladıktan sonra yine şüphe çekmemek için geldiği bavullarla dışarı çıktığını söylediği öğrenildi.

Bahçelievler'de bir kadın feci şekilde öldürüldü

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüphelinin Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenilirken, bu amaçla insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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