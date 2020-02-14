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Bahçelievler'de çöken binanın yıkılma nedeni açıklandı

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, yıkılan binanın yıkımının yarın yapılacağını, çökmenin nedeninin ise kolon demirlerinin alınması olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 16:25..
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Bahçelievler'de çöken binanın yıkılma nedeni açıklandı

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı boş bina çöktü.

Emek Caddesi Narlı Sokak'taki binanın kentsel dönüşüm amacıyla 1 ay önce boşaltıldığı öğrenildi.

Bahçelievler'de çöken binanın yıkılma nedeni açıklandı

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda, enkaz altında kağıt toplayan veya hurda toplayan birinin olma ihtimaline karşı çalışma başlatıldı.

Bahçelievler'de çöken binanın yıkılma nedeni açıklandı

Çalışmalar hassas burunlu köpekler eşliğinde sürdürülüyor. Yıkılan binanın etrafındaki binalar önlem amacıyla boşaltıldı. Enkaz bölgesine çıkan sokaklar da polis ekiplerince kapatıldı.

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü VİDEO

Bahçelievler'de çöken binanın yıkılma nedeni açıklandı

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olayda şu ana kadar bir can kaybı olmadığını söyledi.

Bahçelievler'de çöken binanın yıkılma nedeni açıklandı

1 ay önce boşaltılan binanın yıkımının yarın planlandığını söyleyen Bahadır, "Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması" dedi. Bahadır, "Alt kata boş olduğu için kağıt toplayıcısı girdiği söyleniyor. Bazı görgü tanıkları çıktığını söylüyor. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

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