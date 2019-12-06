Bahçelievler'de hastane çalışanına saldırı

İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir özel hastanede çalışan sağlık görevlisi, mola esnasında çıktığı hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Uğradığı saldırının ardından hastane içine kaçan ve burada da bıçaklı saldırıya maruz kalan çalışanı, iş arkadaşları ve vatandaşlar kurtardı.



SALDIRGAN ARANIYOR

Hastanede bulunanların polise haber verdiğini anlayan saldırgan, ekiplerin geleceğini anlayınca olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane çalışanına saldırı

''SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI UYGULANAN ŞİDDET ENGELLENEMİYOR''

Yaşanan bu olayın ardından sağlık çalışanlarıyla birlikte bir açıklama yapan hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Cemal Kocabaş, “Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet maalesef engellenemiyor. Hükümetimizin, Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun çabasına rağmen her geçen gün sadece görevlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarına karşı saldırılar devam ediyor. Bunun son örneği de maalesef hastanemizde gerçekleşmiştir. Dün gece saatlerinde görevi sadece insanlara hizmet olan bir gece çalışanımız. Kendini bilmez bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Maddi ve manevi zarara uğrayan arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz inanıyoruz ki, sağlık çalışanları, yöneticiler ve halkımız bu üzücü olayların sona ermesi konusunda hemfikir. Şu çok iyi bilinmelidir ki sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Tüm yöneticileri ve halkımızı bu konu da sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Şifa bekleyen insanlara yardım eden çalışanlara şiddet uygulayan her şeyden önce insanlığa düşmandır. Bu vesileyle kadına şiddete, çocuğa şiddete fiziksel ve sözlü şiddete yani şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz hastanemiz olarak tekraren sağlık çalışanımıza yapılan fiziksel ve psikolojik saldırıyı kınıyoruz.” diye konuştu.



