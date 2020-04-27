İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine birbirine silah çeken grup çatışmaya başladı.

1 YARALI

Bir süre birbirlerine ateş açan grup kaçarak uzaklaşırken, şüphelilerden biri ayağından hafif şekilde yaralandı.

Çatışmanın ardından panik yaşayan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bahçelievler’de iki grup arasında çatışma: 1 yaralı ViDEO

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Kovanları toplayarak görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını incelemeye aldı.