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Bahçelievler'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü

Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 58 yaşındaki sürücü otomobil içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

DHA | 30.03.2020 - 10:15..
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İstanbul'un D-100 karayolu Bahçelievler mevkiinde, 34 AB 5997 plakalı otomobili arıza yapan Hakkı Öztürk (58) isimli sürücü otomobili sağ şeritte durdurdu.

Öztürk otomobilin arkasına uyarı levhası koymadığı için arkadan gelen 34 CKR 450 plakalı kamyonet, Öztürk'ün otomobiline arkadan vurdu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle Hakkı Öztürk'ün bulunduğu otomobil, kamyonet ile bariyerler arasında sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Hakkı Öztürk'ü çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı.

Bahçelievler'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil içinden çıkartılan Hakkı Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirtilirken, cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Bahçelievler'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü

Bahçelievler'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü

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