taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6891
Euro
6.4085
Altın
1408.29
Borsa
99406.44
Gram Altın
257.493

Bahçelievler'de korkutan yangın

6 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA | 12.07.2019 - 04:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binanın zemin katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri hem komşularını uyandırdı hem de durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ZORLUK ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakların darlığı ve park halindeki araçlar nedeniyle sokağa giriş ve çıkışlarda büyük zorluk yaşadı. Sokakları güçlükle geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Daha sonra duman tahliyesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Apartman ve mahalle sakinleri ise yangın söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Ölen ya da yaralanan hiç kimsenin olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.

Olay yerinden ayrılmadan önce, dar sokaklara park eden araçların plakalarını anons eden itfaiye erleri, otomobil sahiplerinin gelmesini bekledi. Araç sahiplerinin otomobillerini çekmesiyle gelmesiyle itfaiye olay yerinden ayrıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler'de korkutan yangın

Bahçelievler'de korkutan yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

42
Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

5
Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

16
Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

21
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

2
Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine saldırı

Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine saldırı

7
Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir