Bahçelievler Yenibosna’da bir motosikletli, hiçbir önlem almadan küçük çocuğu arkasına bindirerek yolculuk yaptı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KORKU DOLU YOLCULUĞU

Küçük çocuğun başında sadece bisiklet kaskı bulunurken, yaşanan yolculuk trafikte tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu.

Sürücünün kasislerden geçtiği anlarda, küçük çocuğun korku içinde önünde bulunan sürücüye sıkı sıkıya sarıldığı belirtildi. Motosikletle korku içinde yolculuk yapan çocuk,bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Bahçelievler'de küçük çocuğun tehlikeli anları ViDEO