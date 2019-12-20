İstanbul Bahçelievler'de bulunan Erguvan İlkokulu’nda, bu sene göreve başlayan bir öğretmenin öğrencileri darbetiği iddiası, velileri ayaklandırdı.

ÖNCEKİ OKULUNDAN UZAKLAŞTIRMA ALDI

İhbar üzerine okula gelen polisler velileri sakinleştirmeye çalışırken, öğretmenin daha önce görev yaptığı okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Hakan A. isimli öğretmenin çocuklara fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı iddia edildi.

VELİLER DEFALARCA ŞİKAYET ETTİ

Velilerin defalarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğu öğretmen hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığığı belirtildi. İddiaya göre, son olarak öğretmen Hakan A. dün Bilal D. isimli bir öğrenciye tekme ve tokat attı. Küçük öğrenci ve sınıfta bulunan diğer öğrenciler durumu velilerine aktardı.

Bahçelievler’de öğretmenden öğrenciye darp iddiası

YENİ BİR ŞİKAYET İÇİN KARAKOLA GİTTİLER

Bu sabah okulun önünde gelen veliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri okul yönetiminden bilgi alırken velileri ise şikayette bulunmaları için karakola yönlendirdi.

''ÇOCUKLAR OKULA GELMEK İSTEMİYOR''

Çocukların artık okula gitmek istemediğini belirten bir veli, “Okulda 3 aydır sürgün gelen bir öğretmen yüzünden çocuklar fiziksel ve sözlü şiddet görüyorlar. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 6 kez velilerle toplanarak şikayette bulunduk ama bir sonuç alamadık. Çocukların hiçbiri artık okula gitmek istemiyor. Hatta aralarında bir öğrenci var, öğretmen bu öğrenciyi yere yatırıp tekmeleyerek dövmüş. Ayrıca öğretmene sorduğumuzda bize gülerek ve bazı yaptıklarını kabul ederek normalleştirerek cevap veriyor. 3 aydır hiçbir şekilde cevap alamıyoruz. Bu günde artık dayanamayıp okula polis çağırdık” diye konuştu.

ÖZREL EĞİTİMLİ ÖĞRENCİYİ DERSTEN ATTI

Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bulunan Ubeyde B. isimli öğrenciye de şiddet uygulayan Öğretmen Hakan A.’ya isyan eden öğrencinin velisi Saadet B. “’Ben bu öğrenciyi sınıfımda istemiyorum’ dedi. Benim oğlumun dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi var. Yerinde durmuyormuş şikayeti bu yöndeydi o yüzden sınıfımda istemiyorum dedi. Defalarca sınıftan attı dilekçe verdik ama bir sonuç elde edemedik. 3 aydır ders de işlemiyoruz şiddet olayı da ayrı bir durum.” diye konuştu.

"KULAĞIMI ÇEKEREK BENİ DIŞARI ATTI"

Şiddet gören öğrenci Ubeyde B. ise “Hakan öğretmen ben bir şeye bastım diye kulağımı çekerek beni dışarı attı. Benim arkadaşıma da tekme tokat atarak küfür etti. Bir de benim çantamı beslenmemi alarak müdüre götürdü. ’Ben bu çocuğu sınıfımda istemiyorum’ dedi” diye konuştu.

"’KÜÇÜK ŞEYTANLAR, ALLAH BELANIZI VERSİN’ DEDİ"

Sınıfta bulunan diğer öğrenciler de zaman zaman öğretmenlerinden sözlü ve fiziki şiddet gördüklerini belirterek öğretmenlerinin kendilerine “Küçük şeytanlar, Allah belanızı versin" dediğini ve çeşitli küfürler ettiğini belirtti.