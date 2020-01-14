Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama oldu

İstanbul Bahçelievler’de bir AVM’nin yanında park halindeki LPG’li araçta 3 kişi sigara içtiği esnada patlama meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlama nedeniyle araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Patlama sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan diğer 1 kişi ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.