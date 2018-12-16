taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Bahçelievler’de park halindeki otomobilde yangın

sokak üzerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, diğer otomobile de sıçradı.

İHA | 16.12.2018 - 08:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Fevzi Çakmak Mahallesi Orkide Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen, alevler tüm aracı sardı.

YANGIN BAŞKA YANINDAKİ OTOMOBİLE SIÇRADI

Büyüyen alevlerin sıçraması nedeniyle sokak üzerinde park halinde bulunan başka bir otomobilin ön kısmı ile bir iş yerinin tabelası da yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Bahçelievler’de park halindeki otomobilde yangın

YANGININ ÇIKTIĞI ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Yangın sonucu yangının başladığı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı iş yerine ait tabela ve diğer otomobilde maddi hasar meydana geldi. Alev alev yanan otomobiller ve iş yerinin tabelası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler’de park halindeki otomobilde yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

307
ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

73
CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

104
Nuri Şahin'e Dortmund'da çiçeklerle karşılama

Nuri Şahin'e Dortmund'da çiçeklerle karşılama

17
Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

15
Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

Takla atan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı yaralandı

8
ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor

ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir