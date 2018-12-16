Bahçelievler’de park halindeki otomobilde yangın

Fevzi Çakmak Mahallesi Orkide Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen, alevler tüm aracı sardı.

YANGIN BAŞKA YANINDAKİ OTOMOBİLE SIÇRADI

Büyüyen alevlerin sıçraması nedeniyle sokak üzerinde park halinde bulunan başka bir otomobilin ön kısmı ile bir iş yerinin tabelası da yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

YANGININ ÇIKTIĞI ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Yangın sonucu yangının başladığı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı iş yerine ait tabela ve diğer otomobilde maddi hasar meydana geldi. Alev alev yanan otomobiller ve iş yerinin tabelası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.