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Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı

İstanbul'da sokak ortasında iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlarını çeken iki kişi birbirini yaraladı.

DHA | 14.03.2020 - 17:40..
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İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde aralarında alacak verecek davası olan iki kişi, Sümbül Sokak'ta bir süre tartıştı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce iki taraf da yanlarında bulundurdukları silahları çekerek ateşledi.

Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı -1

İKİ KİŞİ YARALANDI

Taraflardan biri karnından yaralanırken diğeri de ayağına isabet eden mermi ile yaralandı.

İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan iki kişi, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı -2

POLİSİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, sokakta inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı -3

Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı -4

Bahçelievler'de silahlı çatışma: 2 yaralı -5

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