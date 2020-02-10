Bahçelievler'de silahlı kavga

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir büfe önünde 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAKLARINDAN VURDU

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri yanındaki silahla, tartıştığı kişiyi bacaklarından yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde cadde ortasında yere yığıldı.

SEKEN KURŞUN BİRİNİN KAFASINI SIYIRDI

Bu sırada saldırganın açtığı ateşten seken kurşunlardan biri, karşı büfede yemek yiyen birinin kafasını sıyırarak, iş yerine isabet etti. Neye uğradığını şaşıran müşteriler kendilerini panik içinde dışarı atarken, olay polise bildirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kurşunun kafasını sıyırdığı kişi ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise, caddeyi güvenlik şeridi ile kapatarak, inceleme ve deli araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından olay yerinde bulunan boş kovanları delil torbasına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.