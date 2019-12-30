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Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Bahçelievler'de aralarında kız kaçırma davası yüzünden husumet bulunan iki kişiden biri silahlı saldırıya uğradı.

DHA | 30.12.2019 - 17:39..
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İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde Adem B., sokakta  bulunduğu sırada daha önceden kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından silahla yaralandı.

BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

Saldırgan, Adem B.'ye üç el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Adem B. için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Adem B. ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının olduğu bölgede çalışma yaparak delil topladı. Saldırganın eşkalini alan ekipler,  yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı -1

Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı -2

Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı -3

Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı -4

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