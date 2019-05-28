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Bahçelievler’de TGRT haber ekibine saldırı

80 dairelik apartmanın yıkımı ardından inşaat sahibi, yayın yapan haber ekibine müdahalede bulundu.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 17:01..
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İstanbul Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkılmasının ardından yaşananları canlı yayınla izleyicilerine aktarmaya çalışan TGRT Haber ekibi, inşaat sahibi olduğu iddia edilen kişilerce engellenmeye çalışıldı.

Yayını engellemeye çalışan iki kişinin çirkin saldırısı, canlı yayında ekranlara geldi.

NEDEN YAYIN YAPIYORSUNUZ KAVGASI

Şahıslar, "Siz burada neden yayın yapıyorsunuz" diyerek kameranın önünü kapattı.

TGRT Haber Muhabiri, "Canlı yayındayız neden müdahale ediyorsunuz, ben doğruları anlatıyorum" sözlerine aldırmayan şahıslar mikrofonu tutarak yayını durdurmaya çalıştı.

Bahçelievler’de TGRT haber ekibine saldırı İZLE

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