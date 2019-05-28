1 Polonya’da aşırı yağışlar nehirleri taşırdı Bir süredir etkisini gösteren yağışlar sonrası, derelerin taşması sonucu ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

2 Bahçelievler’de TGRT haber ekibine saldırı 80 dairelik apartmanın yıkımı ardından inşaat sahibi, yayın yapan haber ekibine müdahalede bulundu.

3 Almagro-Central maçında gergin anlar Almagro ile Central Cordoba arasında oynanan maçta tekmeler adeta havada uçuştu. Hakemin bile gergin olduğu maçta 3 sarı, 1 kırmızı kart çıktı.

4 Bakanlık personelleri iftar yemeğinde bir arada Bakan Kasapoğlu, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde bakanlıktaki tüm personel ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

5 Tokat'ta dilencileri zabıta rahat bırakmadı Ramazan Bayramı öncesinde yapılan dilenci operasyonunda 11’i çocuk 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

6 Zipline nedir Zipline; yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.