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Bahçeli'nin Hulusi Akar'a verdiği hediyenin fotoğrafı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanlığı'na atandığında hediye ettiği Kur'an-ı Kerim, silah ve Türk bayrağının fotoğrafı ortaya çıktı.

DHA | 27.12.2018 - 15:05..
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Devlet Bahçeli, dün gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldiği toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanı olduğunda Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve altın kaplama tabanca hediye ettiğini hatırlatıp, "Hulusi Akar Paşa Kuran'a, bayrağa, silaha sahip çıkmıştır" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Akar'ın Bahçeli'nin hediye ettiği silahı kaybettiğini ileri sürerek, "Hulusi Akar, darbeden sonra verdiği şikayet dilekçesi ve mahkemeye yolladığı ifadesinde, Bahçeli’nin kendisine hediye ettiği silahın darbe gecesi kaybolduğunu söylüyor. Hulusi Akar, verdiğin silaha sahip çıkamamış, inşallah diğer verdiğin hediyelere de sahip çıkamadığını önümüzdeki günlerde tecrübe etmeyiz" diye konuştu.

HEDİYENİN FOTOĞRAFI

Devlet Bahçeli'nin, Genelkurmay Başkanı olduğunda Akar'ı ziyaretinde hediye ettiği Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve tabancanın fotoğrafı ortaya çıktı. Hediyenin üzerinde, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı tebrik ziyaretleri anısına' ifadesi yer aldı.

Bahçeli'nin Hulusi Akar'a verdiği hediyenin fotoğrafı

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