Adil Gür: Ruslardan başka türlü dost olur sadece

1 Doğubayazıt'ta roketli saldırı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi.

2 Şehitler anıldı, Linnes'in eşi ağladı G.Saray-G.Birliği maçı öncesi İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimizin ismi tek tek okundu. Taraftarlar ise "burada" diye bağırdı. O anlarda Linnes'in eşi Elisaabeth Haugen gözyaşlarını tutamadı.

3 Apple, iPhone 9 modelini bu ay tanıtacak Apple, uygun fiyatlı satışa çıkaracağı yeni iPhone 9 modelini bu ay tanıtmaya hazırlanıyor.

4 Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

5 Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek

6 Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an Şehit cenazesine katılan liderler arasında soğuk rüzgarlar esti. Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı ana ait görüntü ortaya çıktı.