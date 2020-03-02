Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısında şehit olan askerlerimizin yasını tutuyor.
Şehitlerimiz yurdun farklı bölgelerinde son yolculuklarına dualarla uğurlandı.
İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katılım oldukça yüksekti.
Törende siyasi isimler arasında da soğuk rüzgalar esti.
Türkiye'nin Esad rejimi ile masaya oturması gerektiğini her fırsatta dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye'nin gerekirse Şam'a kadar ilerlemesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karşı karşıya geldi.
EL SIKIŞMADI
MHP Lideri, Kılıçdaroğlu'nu görünce ellerini cebinden çıkarmadı.
O ANIN GÖRÜNTÜLERİ
Gündeme oturan o anlara ait görüntüler, Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı.
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı anın görüntüsü VİDEO