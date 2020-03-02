taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2063
Euro
6.8623
Altın
1600.15
Borsa
105993.65
Gram Altın
321.474
Bitcoin
54062.89

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an

Şehit cenazesine katılan liderler arasında soğuk rüzgarlar esti. Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı ana ait görüntü ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber | 02.03.2020 - 09:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısında şehit olan askerlerimizin yasını tutuyor.

Şehitlerimiz yurdun farklı bölgelerinde son yolculuklarına dualarla uğurlandı.

İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katılım oldukça yüksekti.

Törende siyasi isimler arasında da soğuk rüzgalar esti.

Türkiye'nin Esad rejimi ile masaya oturması gerektiğini her fırsatta dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye'nin gerekirse Şam'a kadar ilerlemesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karşı karşıya geldi.

EL SIKIŞMADI

MHP Lideri, Kılıçdaroğlu'nu görünce ellerini cebinden çıkarmadı.

O ANIN GÖRÜNTÜLERİ

Gündeme oturan o anlara ait görüntüler, Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı.

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı anın görüntüsü VİDEO

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an

İlginizi Çekebilir
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.
Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek
Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Japonya'da koronavirüs nedeniyle karantinada tutulan gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalı ise Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacak.
'KAPAN-1'de plastik patlayıcı bulundu
Mardin'de hava destekli terör operasyonunda, 2.5 kilogram C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
716
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
243
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
89
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı
19
Taksiciler mültecileri dolandırdı
Taksiciler mültecileri dolandırdı
114
Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor
Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor
94
Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi
Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi
51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir