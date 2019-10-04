CHP-HDP ilişkisinin incelenmesi için komisyon görevlendirdiklerini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını ve Yüce Divan'da yargılanmasını istemişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması yolu aralandı" sözlerine yanıt verdi.

"METİN, PARTİ İÇİNE MESAJ VERME KAYGISINA YÖNELİK"

Özgür Özel, "Son günlerde Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ciddi tartışmalar olmuştu. Genel Başkanımız Bahçeli'nin sağlık durumunu takip ediyor. Hiçbir CHPli Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleşmesini istemez. Ama MHP içerisinde Bahçeli'nin sağlık durumu ve siyasete devam edip etmeyeceği şeklinde bir takım iç hesapların olduğu hepimizin malumu. Bugün yazılan metin, 'Bahçeli görevinin başındadır, gündeme hakindir, hatta gündem değiştirmeye mahirdir' deyip parti içine yönelik etkili bir mesaj verme kaygısından öte değildir.

Bahçeli'nin sözlerine CHP'den yanıt VİDEO



"İMAMOĞLU'NA DOKUNANLAR DEMOKRASİ TOKADI YEDİLERSE, KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNANLAR DA YİYECEKLER"

CHP olarak böyle bir metnin tarafı edilmekten üzüntü duyduğumuzu ve siyasi bir nezaketsizlik olarak gördüğümüzü açıkça ifade etmek isteriz. MHP, 1950'lerde kalmış ve tahkikat komisyonlarını 70 yıl sonra kendi partisi içinde kurmaya yeltenecek kadar, kendilerini de ileride utandıracak bir işe tevessül etmiştir. Sayın genel başkanımız hakkında çirkin iddialarla komisyon oluşturmak, o komisyonda yer alan üç zatı metnin içinde methiyelerde kendi kendilerine övmek, daha sonra genel başkanlarına imzalatmak ve onun adına açıklattırıyor olmak da bambaşka bir konudur. Sayın genel başkanın dokunulmazlığı anayasal bir dokunulmazlıktan ibaret değildir. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kendisine, gösterdiği adaylara, siyaset anlaşıına karşı milletin gösterdiği teveccü ve İstanbul'u da aşan Türkiye İttifakı'na dönüşmüştür. 31 Mart'ta seçimleri küçük farkla kazanan İmamoğlu'na dokunanlar 23 haziranda nasıl bir demokrasi tokadı yedilerse, emin olsunlar ki Kılıçdaroğlu'na dokunmaya kalktıklarında o tokatın çok daha fevkinde bir demokrasi tokadını bu milletten yiyecekler.

"ÖNCE ÖCALAN'A AÇIKLAMA YAPTIRANLARI İNCELESİNLER"

Ayrıca, bir komisyon kurulup, bu komisyon terör örgüt ilişkilerini inceleyip sonra da dokunulmazlık kaldırma aşamasına gelecekse; MHP'ye tavsiyemiz devletin televizyonunu Erbil'e götürüp, Osman Öcalan'a mikrofon uzattırıp, Cumhur İttifakı'na destek açıklatan ve bu işe MİT'i alet edenleri, Abdullah Öcalanda'dan mektup alıp devletin ajansında okutturup, seçimelere günler kala Öcalan'ın desteğini Cumhur İttifakı'nın adayına yönlendiren çalışanları incelemelerini tavsiye ederiz." dedi.