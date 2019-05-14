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Bahçeli'yi eleştiren Akşener'e MHP'den yanıt

Meral Akşener'in "Bahçeli yakında sayın Öcalan da der" açıklamasına MHP kanadından, "Demirtaş'a özgürlük diye gezeceksin sonra da genel başkana ipe sapa gelmez sözlerle saldıracaksın" yanıtı geldi.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 10:00..
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Bahçeli'yi eleştiren Akşener'e MHP'den yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında  Devlet Bahçeli'nin İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşme hakkındaki sözlerine değindi.

İyi Parti Lideri, "Bahçeli yıllarca bebek katili dediği terörist başına Öcalan dedi bir sonraki adım galiba Sayın Öcalan olacak." ifadelerini kullanmıştı.

"DEVE KUŞU GİBİ BAŞINI KUMA GÖMÜP..."

Akşener'in bu açıklamasına MHP kanadından yanıt gecikmedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye Kürt siyasi hareketinin temsilcisi diyeceksin, Apo’nun heykelini dikmeye, devlete meydan okumaya kalkan Demirtaş’a özgürlük diye gezeceksin, deve kuşu gibi başını kuma gömüp bu HDP ile seçim ittifakı yapacaksın sonra kalkıp ömrünü Türk milletinin birliğine, dirliğine adamış Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Sayın Genel Başkanı’na ipe sapa gelmez sözlerle saldıracaksın." dedi.

Akşener'den Bahçeli'ye: Yakında 'Sayın Öcalan' da dersin VİDEO

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