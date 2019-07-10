Dr. Bahar Tezcan anlatıyor: Sevmek ve sevilmek bir ihtiyaç mı

1 Beren Saat yine gönderme yaptı Bir süredir Kenan Doğulu ile boşanma haberleri çıkan Beren Saat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

2 Bahçeşehir'de banka çıkışı kapkaç dehşeti 3 şüpheli, bankadan çıkan kadının çantasını aldı ve araçla kaçmaya çalıştılar. Ancak park halindeki başka bir araca çarptılar ve olay yerinden yaya olarak kaçtılar.

3 KYK yurdu ile ODTÜ'de tek seslilik sona erecek ODTÜ'ye KYK yurdu yapılmasının asıl nedeninin öğrenci yapısını değiştirmek olduğu konuşuluyor.

4 Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 3 ölü Kaman ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

5 Dolandırıcıların tuzağından kuyumcu kurtardı Denizli’de telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptıran adam, şüphelilerin ‘para az geldi’ demesi üzerine eşinin bileziklerini alıp gittiği kuyumcuda, durumu anlayan esnaf tarafından durduruldu.

6 Yasir Subaşı, Ümraniye'den F.Bahçe'ye transfer oldu Ümraniyespor, Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.