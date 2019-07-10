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Bahçeşehir'de banka çıkışı kapkaç dehşeti

3 şüpheli, bankadan çıkan kadının çantasını aldı ve araçla kaçmaya çalıştılar. Ancak park halindeki başka bir araca çarptılar ve olay yerinden yaya olarak kaçtılar.

İHA | 10.07.2019 - 14:36..
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Bahçeşehir’de S.Dökmeci isimli kadın bankaya para yatırmak için girdi. Dökmeci, bankadan çıkıp arabasına bindiği sırada yanına yaklaşan bir şüpheli çantayı çekti. Çantayı kapkaç yapan şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada S.D.'de çantayı alan kapkaççının peşinden koştu.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kapkaççı bankanın yakınında kendisi bekleyen 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca bindi. S.D. ise şüphelilerin arabasının koluna yapışarak bağırmaya başladı.

Kadının bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheliler aracı hızla sürdü. Bir anda şüphelilerin kontrolünden çıkan araç park halindeki başka bir araca çarparak sıkıştı.

Bahçeşehir'de banka çıkışı kapkaç dehşeti

Bahçeşehir’de banka çıkışı kadına kapkaç VİDEO

OLAY YERİNDEN YAYA OLARAK KAÇTILAR

Sıkışan aracın kapılarını açamayan şüpheliler yanlarındaki silahla camları kırdı. Aracın camından çıkan şüpheliler yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası mağdur olan S.D. yaşananları anlatırken, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Öte yandan kapkaççıların kaçma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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