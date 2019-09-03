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Bahçesine ektiği Çin salatalığı 1 metreye ulaştı

Çinli dostlarından aldığı tohumu Bartın'daki bahçesine eken kadın, ortaya çıkan ürünü görünce şok yaşadı. Büyük salatalığı yemeye korkan kadın, hepsini akraba ve komşularına dağıttı.

DHA | 03.09.2019 - 13:20..
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Bartın’ın Kozcağız beldesi Ahmetler Mahallesi’nde yaşayan Müyesser Acıbal (63), geçen yıl komşusunun İzmir’den bir Çinli vatandaştan aldığı Çin salatalığı tohumlarını bu yıl bahçesine ekti.

6 ÜRÜN VERDİ, ARKADAŞLARINA DAĞITTI

Bir süre sonra filizlenen salatalıklar, toplam 6 ürün verdi. Salatalıklar her geçen gün büyüyünce Müyesser Acıbal, endişeye kapıldı. Müyesser Acıbal, dev salatalıkları kökünden söküp, sebzeleri komşularına ve arkadaşlarına dağıttı, fotoğraflarını çekerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderdi.

Bahçesine ektiği Çin salatalığı 1 metreye ulaştı

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Müdürlük yetkilileri, sebzenin salatalığın bir türü olduğunu kesilmediği taktirde daha da büyüyebileceğini bildirdi. En büyüğü 1 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki Çin salatalığını gören mahalle sakinleri de gözlerine inanamadı.

Bahçesine ektiği Çin salatalığı 1 metreye ulaştı

"KESİNLİKLE YEMEM, AĞZIM ALIŞIK DEĞİL"

İzmir’de bir işletmede çalışan Çinlilerin komşusuna bu tohumları verdiğini, kendisinin de merak edip tohumları bahçesine ektiğini söyleyen Müyesser Acıbal, "Bana geçen sene bir arkadaşım verdi. Ben de tohumları bahçeye ektim. Sonra bağ atmaya başladı, ben de bağını yukarıya doğru bağladım. Daha sonra dökülmeye başladı sonra büyük, uzun bir şey ortaya çıktı. Ben de bunu yemekten korktum, komşularıma ve arkadaşlarıma dağıttım. Sonra komşumuz bu sebzenin fotoğrafını çekti, İzmir’deki Çinlilere gönderdi. Onlar da bize bunu yiyebilirsiniz dediler. Kesinlikle ben yemem, bizim ağzımız bunlara alışkın değil, artık önümüzdeki yıl da ekmem.” dedi.

Bahçesine ektiği Çin salatalığı 1 metreye ulaştı

Bahçesine ektiği Çin salatalığı 1 metreye ulaştı

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