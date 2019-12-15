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Bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi, 1 kişi yaralı.

İHA | 15.12.2019 - 20:52..
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde  Karaçulha Mahallesi Bucak Caddesi üzerinde kaza meydana geldi.

Kerim Balak idaresindeki 48 H 4767 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine takla atarak devrildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin içinde sıkışan sürücü Balak, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Balak ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Balak’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürdürüyor.

Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı -1

Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı -2

Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı -3

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