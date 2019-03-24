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Bahçeye uçup, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köfteci dükkanının bahçesine uçup, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.​

DHA | 24.03.2019 - 08:25..
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Bursa yönünden İnegöl ilçesine gelen 31 yaşındaki Sedat Aksoy yönetimindeki 16 KEZ 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp köfteci dükkanının bahçesindeki tabelaya çarparak takla attı.

OTOMOBİLDEN FIRLADI

Otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenip ters döndü. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Sedat Aksoy öldü, yanındaki Fuat Adibeş (31) ile İbrahim Kardaş (31) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bahçeye uçup, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Sedat Aksoy'un cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

Bahçeye uçup, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Bahçeye uçup, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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