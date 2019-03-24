Bahçeye uçup, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

1 Marketin asma tavanı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı Çalıştıkları marketin asma tavanı çökünce enkaz altında mahsur kalan iki kuzen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

2 Akademisyenlere verilen yabancı dil kursu desteği arttı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bursu almaya hak kazanan öğretim elemanlarına 2 ile 6 ay arasında aylık 3 bin 500 lira destek sağlayacak.

3 Kılıçdaroğlu'nun başarı kıstası yok 31 Mart akşamı sonuç ne olursa olsun CHP lideri kaybetmediklerini söyleyerek koltuğunda devam etmenin hesaplarını yapıyor.

4 Evinde 75 kedi besliyor Mersin'de hayvansever Yasemin Açık (37), kedilerin beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgileniyor.

5 Dursun Özbek başkanlığa aday oluyor Galatasaray'ın bir önceki başkanı Dursun Özbek, Mustafa Cengiz yönetiminin idari konuda ibra edilmemesinin ardından gidilecek olan seçimde aday olmayı planlıyor.

6 Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu duygulandırdı Sosyal medya üzerinden "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Karslı çocuklara oyuncak götürüldü. Bagaj dolusu oyuncağı gören minik Mirza'nın mutluluğu ise duygulandırdı.