Bahçıvanın maydanoz desenli yumurta iddiasına yanıt geldi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bahçelerarası mevkisinde bahçesi olan Gürsel Eskici, iddiasına göre yetiştirdiği maydanozları ezilmeleri nedeniyle pazarda satamayınca, arkadaşının tavsiyesi üzerine çiftliğinde beslediği tavuklara yedirdi.

Eskici, ayrıca kaynattığı maydanozun suyunu da tavuklara içirdi.

"ARAŞTIRDIM, OLDU"

Gürsel Eskici, tavuklardan birinin maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladığını öne sürdü. Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu söyleyen Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu, maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu." dedi.

VETERİNER: YUMURTALAR BOYANMIŞ

Veteriner Onur Kocabıçak ise "Yumurtaların böyle olmasının imkanı yok. Paskalya boyama yöntemi diye bir yöntem ver. Hristiyanların, Paskalya Bayramı'nda yumurtayı boyayarak, değişik desenler oluşturduğu bir yöntem. Bu yumurtaların orijinal olduğunu düşünmüyorum. Bunlar boyanmış yumurtalar." dedi.