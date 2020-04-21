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Bahçıvanın maydanoz desenli yumurta iddiasına yanıt geldi

Çanakkale'de bir bahçıvan maydanozla beslediği tavuklarından birinin desenli yumurta yumurtladığı iddia ederken, veteriner, "Olmaz öyle şey, yumurtalar boyanmış." dedi.

DHA |
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Bahçıvanın maydanoz desenli yumurta iddiasına yanıt geldi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bahçelerarası mevkisinde bahçesi olan Gürsel Eskici, iddiasına göre yetiştirdiği maydanozları ezilmeleri nedeniyle pazarda satamayınca, arkadaşının tavsiyesi üzerine çiftliğinde beslediği tavuklara yedirdi.

Eskici, ayrıca kaynattığı maydanozun suyunu da tavuklara içirdi.

Bahçıvanın maydanoz desenli yumurta iddiasına yanıt geldi

"ARAŞTIRDIM, OLDU"

Gürsel Eskici, tavuklardan birinin maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladığını öne sürdü. Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu söyleyen Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu, maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu." dedi.

Bahçıvanın maydanoz desenli yumurta iddiasına yanıt geldi

VETERİNER: YUMURTALAR BOYANMIŞ

Veteriner Onur Kocabıçak ise "Yumurtaların böyle olmasının imkanı yok. Paskalya boyama yöntemi diye bir yöntem ver. Hristiyanların, Paskalya Bayramı'nda yumurtayı boyayarak, değişik desenler oluşturduğu bir yöntem. Bu yumurtaların orijinal olduğunu düşünmüyorum. Bunlar boyanmış yumurtalar." dedi.

Bahçıvanın maydanoz desenli yumurta iddiasına yanıt geldi

Bahçıvanın maydanoz desenli yumurta iddiasına yanıt geldi

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