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Bahis çetesi son 1 yılda 500 milyon lira kazandı

Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen gözaltına alınan 81 şüpheliden 32'nin tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu dikkat çekti.

DHA | 08.01.2020 - 09:51..
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler 4 gün önce Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı düzenledi.

Bahis çetesi son 1 yılda 500 milyon lira kazandı

32 KİŞİ TUTUKLANDI

300 polisin katıldığı operasyonda, toplam 81 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 45'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bahis çetesi son 1 yılda 500 milyon lira kazandı

MASAK RAPORU DUDAK UÇUKLATTI

Operasyon kapsamında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’na MASAK tarafından gönderilen raporunda, çete üyelerinin banka hesaplarına son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL giriş-çıkış olduğu tespit edildi. Raporun savcılık dosyasına girmesinin ardından şüphelilerden 41'inin, araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu belirtildi.

Bahis çetesi son 1 yılda 500 milyon lira kazandı

Bahis çetesi son 1 yılda 500 milyon lira kazandı

Bahis çetesi son 1 yılda 500 milyon lira kazandı

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