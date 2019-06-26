Bahreyn: İsrail varlığını sürdürmesi gereken bir ülke

ABD güdümündeki Körfez devletlerinin İsrail'e karşı bakış açısı daha önce pek çok kez gündeme gelmiş, özellikle Filistin konusundaki tavırları da tartışma konusu olmuştu. O devletlerden biri de Bahreyn.

bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, İsrail'in bölgedeki varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduklarına inandığını belirtti.

EKONOMİ GÖRÜŞMELERİNDE SÖYLEDİ

Bahreyn'de İsrail ile Filistin arasındaki uzlaşı planının ekonomi ayağı düzenleniyor. ABD'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışma sözde Filistin ekonomisinin canlnadırılması için gerçekleştirilse de, Filistin'i tamamen hapsetmeyi amaçlıyor.

İsrail ve ABD'nin orgnize ettiği bu toplantıya tam detek veren Körfez devletleri, bu niyetlerini de açıkça belli ediyor. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, İsrail'in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inandıklarını ve İsrail ile barış istediklerini söyledi.

İSRAİL VARLIĞINI SÜRDÜRMELİ

Arap Birliği ülkelerinin 2002'de kabul ettiği Arap Barış Girişimi ile İsrail'e barış önerdiğini belirten Bin Ahmed, "Onu (Arap Barış Girişimi) İsrail'e teklif etmiştik. İsrail'in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inanıyoruz. Onunla iyi ilişkilere sahip olmayı ve barış yapmayı istiyoruz." diye konuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler tarafından 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Girişimi bildirisinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmenin reddedildiği belirtilmişti.

BAHREYN'DEKİ ÇALIŞTAY

ABD iş birliğinde Bahreyn'in ev sahipliğinde dün başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor. Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.