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Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

Türkiye ile Katar arasında günden güne iyiye giden ilişkiler, İsrail yanaşması Körfez ülkelerini endişelendirdi.

Haber Merkezi | 18.08.2019 - 09:34..
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Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

Körfez ülkelerinin gündeminde, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler var.

Türkiye'nin bölgedeki varlığını bir türlü kabullenemeyen Körfez ülkeleri, bu konuda Katar'a baskı yapıyor.

Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için ülkedeki Türk üssünün kapatılması şartını koyan Suudi Arabistan, istediği sonucu alamadı.

İKİNCİ TÜRK ÜSSÜ BAHREYN'İ PANİKLETTİ

Türkiye ise bir adım daha ileri giderek, Katar'a ikinci askeri üssünü inşa etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki aylarda açılması planlanan askeri üs, Bahreyn'i de endişelendirdi.

"KATAR BİZDEN DEĞİLDİR"

Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid el-Khalife, "Katar bizden değildir" etiketiyle tweet'ler attı.

Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı


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