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Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

Bahreyn'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kullandığı yerli ve zırhlı limuziniyle ilgilendiği belirtildi.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 03:44..
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Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Çeşitli ülkelerden limuzinle ilgili sinyaller gelmeye başladı, Bahreyn de bunlardan biri. Ancak henüz seri üretimine başlanmadı, henüz sayılı araç var. Gelecekte satış mümkün" dedi.

3 FARKLI MODEL VAR

'Kortej' projesi kapsamında Aurus Senat'ın yanı sıra 'Kommendant' ve 'Arsenal' isimli iki farklı araç daha geliştirildi.

Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

FİYATI 10 MİLYON RUBLEDEN BAŞLAYACAK

Aurus limuzininin satışlarına 2019'da başlanacak. Fiyatı ise tahminen 10 milyon rubleden (788 bin TL) başlayacak.

PUTİN, 7 MAYIS'TA GÖREVE BAŞLARKEN KULLANDI

Putin, ilk kez 7 Mayıs'taki göreve başlama töreninde kullandığı yeni limuziniyle görüşmeye gelmişti. Limuzin, ABD Başkanı Donald Trump'la Finlandiya'da yapılan görüşme için de Helsinki'ye götürülmüş ve böylece ilk kez ülke dışında kullanılmıştı.

Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

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