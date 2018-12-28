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Bahreyn Şam'da yeniden büyükelçilik açtı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn de 7 yıl sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açtı.

AA | 28.12.2018 - 04:01..
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Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğin yeniden görevine başladığı duyuruldu.

Ayrıca, Bahreyn'in Suriye ile ilişkileri sürdürmek istediği belirtilen açıklamada, Manama'daki Şam Büyükelçiliğinin de görevini sürdürdüğü ve iki ülke arasındaki uçuşların kesintisiz devam ettiği belirtildi.

2011'DE İÇ SAVAŞ NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

Bahreyn, Suriye'de 2011'de iç savaşın patlak vermesinden bir süre sonra Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

BAE'nin de dün Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden görevine başladığı duyurulmuştu.

Suriye rejiminden geçen ay yapılan açıklamada, Arap ülkelerinin Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmaları durumunda bundan memnuniyet duyacakları kaydedilmişti.

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