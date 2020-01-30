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Bahreyn'de Trump'ın İsrail planını destekledi

Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı İsrail'in Filistin'i işgal planına destek verdi.

AA | 30.01.2020 - 09:23..
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Bahreyn'de Trump'ın İsrail planını destekledi

ABD Başkanı Donald Trump, önceki akşam "Yüzyılın Anlaşması" diyerek barış sözleri içerisinde bir plan açıkladı.

Bu plana göre Kudüs İsrail'in başketi olarak yer alırken; Filistinlilerin ise adeta hiçbir hakkı yok.

Müslüman olan ancak her defasında ABD ve İsrail yanına duran Arap ülkeleri de bu plana destek verdi.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ DENİLDİ

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin bölgedeki barış süreci için sarf ettiği çabadan övgüyle söz edilerek, Trump'ın açıkladığı planın da bu sürece ivme kazandıracağı ifade edildi.

Açıklamada, Bahreyn'in, tarafların planı incelemesini, daha sonra İsrail ve Filistin halklarının taleplerine cevap verecek bir anlaşmaya varabilmeleri için ABD gözetiminde Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakerelerin başlamasını sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

Manama yönetiminin ayrıca taraflar arasında varılacak anlaşmayla bağımsız Filistin devletinin kurulması ve bölgede barış ile güvenliğin desteklenmesini istediği aktarıldı.

Bahreyn'in Filistin meselesindeki tutumunun sabit ve değişmez olduğu vurgulanan açıklamada, Manama yönetiminin, Filistin halkının tüm meşru haklarını yeniden kazanması ve diğer ülkeler gibi bağımsız devletlerinin kurulması için verdiği desteğe dikkat çekildi.

Bahreyn'de Trump'ın İsrail planını destekledi
Trump'ın paylaştığı harita

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı. Netanyahu, toplantıda yer alan Arap ülkelerinin büyükelçilerine teşekkür etmişti.

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